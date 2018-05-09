«صلاح» أفضل لاعب أفريقي في شهر أبريل

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أعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، فوز محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، بجائزة أفضل لاعب أفريقي محترف في أوروبا خلال شهر أبريل.

ونجح "صلاح"، في التفوق على الثنائي حكيم زياش لاعب أياكس الهولندي وبرتراند تراوري لاعب ليون الفرنسي خلال تصويت الصحيفة الفرنسية، حيث حصل صلاح على نسبة 65% من الأصوات التي بلغت 56 ألف صوت.

وسجل صلاح خلال شهر أبريل 6 أهداف في 6 مباريات بجميع المسابقات، بالإضافة إلى ثلاث تمريرات حاسمة.


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