«التعليم العالي» توضح حقيقة «النجفة الذهبية»

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أصدر الدكتور يوسف راشد، القائم بأعمال أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، بيان توضيحي، تعقيبًا على ما أثير مؤخرًا في بعض مواقع التواصل الإجتماعي بشأن نجفة قاعة الاجتماعات بالمجلس الأعلى للجامعات.

وقال «راشد»، في بيان له، إن ما نشر عار تماما من الصحة، وصحيح الأمر أنه تم إعادة تطوير مبنى المجلس الأعلى للجامعات، بمساهمة من جميع الجامعات، وتم الانتهاء من أعمال التطوير عام 2009، والذي قام بأعمال الاستشارات الهندسية هو مركز دعم التصميمات المعمارية والهندسية كلية الهندسة بجامعة القاهرة، المخول له الإشراف على أعمال التطوير.

ونفى القائم بأعمال أمين عام المجلس، طلاء النجف بماء الذهب، مؤكدا أن هذا الكلام عار تماما من الصحة.


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