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350 مسجدًا لأداء صلاة التراويح و12 للاعتكاف بالبحر الأحمر

قبلي وبحري

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حسن حمدان

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التراويح

أوقاف. البحرالأحمر 350مسجدا.

أعلنت مدير أوقاف البحرالأحمر، تخصيص 350 مسجدًا لصلاة التراويح، و12 للاعتكاف والملتقيات الفكرية خلال شهر رمضان الكريم.

وقال الشيخ رفعت ثابت، وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر، إن إدارات الأوقاف استعدت لشهر رمضان، من خلال وضع خطة عمل على مستوى المساجد، مؤكدًا توفير احتياجات جميع المساجد بالمحافظة، وتخصيص 350 مسجدًا لأداء صلاة التراويح.

وأوضح "ثابت" أنه تم تخصيص 12 مسجدًا للاعتكاف بواقع 3 مساجد فى الغردقة، و9 في باقي مدن المحافظة، بجانب وضع خطة عمل وتوزيعها علي الأئمة والمحفظين بالمساجد التابعة للأوقاف، كما تم وضع خطة للدروس الدينية اليومية عقب صلاة العصر، ومتابعة المساجد التي خصصت للاعتكاف، وإقامة الملتقى الفكري بالتنسيق مع إدارة الوعظ بالبحر الأحمر.

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