فتاوى الإسلاميين..« فن.. رياضة.. ومواصلات» مين «صح» ومين «غلطان»؟

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"أرطغرل" حيران بين الدعوة السلفية والجماعة الإسلامية.. داعية سلفى يدعو "صلاح" إلى التوبة.. و"برهامى" يحرم ركوب التوك توك

أراء فقهية وفتاوى عصرية، أثارت انتباه المتابعين للجماعات الإسلامية، والتى جاءت على نقيضين فى قضية واحدة، ما جعل المتابعين فى حيرة بين الإقبال أو الإحجام أو القبول أو الرفض، لما يتم إصداره من أحكام فى فتاوى تتعلق بالدراما والرياضة بل والمواصلات.

الداعية السلفى ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية، أفتى بحرمة مشاهدة المسلسل التركى "قيامة أرطغرل"، بزعم ترويجه لنزعة قومية وأخطاء عقائدية متمثلة فى شخصية "ابن عربى" الصوفى.

فيما جاء النقيض تمامًا من أحد مؤسسى الجماعة الإسلامية، الذى أثنى على المسلسل، بل أكد بكاءه عند عودة أرطغرل إلى قبيلته فى الموسم الرابع.

برهامى أيضًا أفتى بحرمة ركوب التوك توك أو وسيلة المواصلات، عقب أذان الجمعة، لما فى ذلك من ارتكاب للنهى عن البيع عقب أذان الجمعة.

بينما كان هجوم الداعية السلفى هشام البيلى، على نجم مصر وليفربول "محمد صلاح" مفاجأة للجميع، حيث دعاه إلى التوبة لأن ما يقوم به مخالف للأوامر الشرعية من كشفه لعورته – الفخذين- فى الملاعب، وغيرها من النواهى الشرعية، بحسب قوله، ما جعل المتابع والمواطن البسيط فى حيرة من أمره وهو فى حالة من الشك، ولسان حاله يقول "مين صح ومين غلط؟".

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