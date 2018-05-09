الجبير: سنسعى لحيازة سلاح نووي في حال سعت إيران لذلك

09 مايو 2018 - 09:05 م

أعلن وزير الخارجية السعودى، عادل الجبير، اليوم الأربعاء، أن السعودية ستسعى لتطوير سلاح نووى فى حال سعت إيران لذلك، وذلك تصريح لشبكة "سى إن إن" الأمريكية.

وردًا على سؤال حول ما إذا كانت الرياض "ستقوم بتصنيع قنبلة بنفسها" فى حال استغلت طهران انسحاب واشنطن من الاتفاق النووى الإيرانى عام 2015 لاستئناف برنامج للأسلحة النووية قال "الجبير": "إذا حازت إيران على قدرات نووية سنبذل كل ما بوسعنا للقيام بالشيء نفسه".

وجاء تصريح "الجبير" وسط تزايد التوتر إثر إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووى مع إيران.



