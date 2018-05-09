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«النواب» يوافق على إنشاء مكتب للتصديقات بمحافظة المنيا

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مجلس النواب
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مجلس النواب

الخارجية

محافظة المنيا

انشاء مكاتب

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال على إنشاء مقر لمكتب التصديقات التابع لوزارة الخارجية بمحافظة المنيا  بناء على طلب تقدم به الدكتور سمير رشاد ابو طالب عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا.

وقال رشاد فى تصريح خاص، إن محافظة المنيا من المحافظات المحرومة من خدمات الهجرة وتوقيق وثائق السفر وغيره من الأوراق الخاصة بالسفر للخارج  خاصة وان محافظات مجاورة بها مكاتب للتصديقات مما يوفر على المواطنين من أبناء المحافظة عناء السفر والتكلفة والوقت.

 كما وافق المجلس على إنشاء مقر انتخابي بمنطقة معصرة سمالوط شرق  خاصة ان الكثافة السكانية كبيرة ولا يوجد بها مقر انتخابى ويوفر عناء المواطنين من الذهاب لصناديق الانتخابات لمسافات بعيدة.

 وأكد رشاد أن وزارة الداخلية وافقت على الطلب المقدم منه بإنشاء مقر اتخابى خاصة بعد تقديم الأوراق والمستندات التى تفيد حرمان تلك المنطقة من مقرات انتخابية  ومدرسة  تتسع لعمل مقرات انتخابية فرعية بها.  


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