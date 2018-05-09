ماذا لو احتفلت إسرائيل في عهد مبارك؟

09 مايو 2018 - 09:06 م

أكد كريم حسين، أدمن صفحة "أسف ياريس"، المؤيدة للرئيس الأسبق حسني مبارك، أن المعارضة المصرية في عهد الأخير كانت ستشن حملة عدائية كبيرة ضد الرئيس لو احتفلت إسرائيل في مصر.

وقد أجرت السفارة الإسرائيلية في مصر، مساء أمس الثلاثاء، مراسم استقبال بمناسبة ما يسمى "عيد الاستقلال الـ70 لإسرائيل في فندق "ريتز كارلتون"، القريب من ميدان التحرير وسط القاهرة.

وكتب حسين عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك: "ماذا لو احتفلت إسرائيل في مصر في عهد مبارك؟ مظاهرة علي سلم نقابة الصحفيين ضد مبارك! مظاهرة للإخوان في جامعة القاهرة تحت شعار واقدسااه قناة الجزيرة: هذا وقد احتفلت إسرائيل لأول مرة في مصر تحت قيادة كنزها الاستراتيجي حسني مبارك!".

وأضاف:" عمرو أديب: النظام بيجبرنا علي التطبيع رسمي مع إسرائيل! إبراهيم عيسي: النهارده يوم أسود وكأن فلسطين بتحتل لأول مرة بأيد مصرية! حمدين صباح: ادعوا جموع الشعب للنزول في مظاهرة حاشدة لرفض احتفال الكيان الصهيوني في مصر، أحمد نجم: ما اللي يبيع الغاز لعدوه سهل يبيع دمه!".

وعن مانشيتات المعارضة كتب حسين: "خيانة مصرية للقضية الفلسطينية، بعتو فلسطين بكام؟ لو نسيتوا فلسطين إحنا مش ناسين، الله يرحمك يا جمااال، حتى لو هنضيع مش هنوافق على التطبيع".

واختتم: "وأخيرًا لك الله يا مبارك أنت ربنا بيحبك علشان نجاك مننا والله".