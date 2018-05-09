داعية سلفي يطالب بـ«رقابة شرعية» على دراما رمضان

09 مايو 2018 - 09:53 م

وصف الداعية السلفي سامح عبد الحميد، قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بفرض غرامة 250 ألف جنيه على الألفاظ الخادشة للحياء بالدراما، بـ"الخطوة الجيدة".

وقال "عبد الحميد"، في بيان له اطلعت "المصريون" على نسخة منه، إن "هذه خطوة جيدة من المجلس الأعلى للإعلام، ولكن المشكلة أنه لم يُحدد اللفظ الخادش للحياء، يجب أن تكون هناك معايير وضوابط وأمثلة لهذه الألفاظ الخادشة للحياء، حتى تتضح الأمور ولا يحدث اللبس".

وطالب الداعية السلفي بوضع رقابة أزهرية على القنوات الفضائية: "فيجب على الأزهر الشريف مراقبة القنوات الفضائية وفرض رقابة شرعية عليها، كما الحال فى رقابة المصنفات الفنية، منعا للعبث بالثوابت الإسلامية".

وأضاف: "كما يجب على الأزهر أن يمنع غير المؤهلين من الحديث بجهل فى الشرع، فإن منع برامج الطعن فى الدين أهم من منع المشاهد الخارجة فى الأفلام، كذلك نحتاج لسن قوانين تحظر إهانة أهل العلم، بل علينا أن نذكر هؤلاء العلماء بالفضل والتقدير لجهودهم فى خدمة الناس".