سر الاسماء النسائية على قمصان لاعبي برشلونة

نشر حساب برشلونة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة للاعبي البارسال وهم يبداون مباراة فياريال بقميص يحمل اسم أمهاتهم من الخلف كإشادة بيوم الأم.

ورصدت الكاميرات الاسماء النسائية على قمصان لاعبي برشلونة، أثناء عبورهم الممر الشرفي الذي أقامه فريق فياريال، تكريما لبطل الدوري الإسباني لهذا الموسم.

والاسماء النسائية كانت اسماء أمهات لاعبي برشلونة، احتفالا بعيد الأم في إسبانيا، الذي يأتي موعده في الأول من شهر مايو الجاري.

وسبق أن كرم برشلونة أمهات لاعبي فريقه قبل مواجهة ريال مدريد في "الكلاسيكو" الجولة السابقة، عندما أصدر قائمة بأسماء أمهات لاعبي الفريق، كما وجه لهن دعوة لحضور القمة الكروية؛ وذلك احتفالاً بعيد الأم في إسبانيا.