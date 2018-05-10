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"حرج" يطالب بمحاكمة كل من شارك باحتلال أمريكا للعراق

عرب وعالم

ناجي حرج مدير مركز جنيف الدولي
ناجي حرج مدير مركز جنيف الدولي

شيرين بكر

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أكد ناجي حرج مدير مركز جنيف الدولي أن تداعيات الغزو الأمريكي للعراق لاتزال قائمة حتي الآن لم تنقطع ، مشيرا إلى أن كل الحكومات التي أقيمت بالعراق والبرلمان وضعه وأسسه الاحتلال الأمريكي .

وأشار مدير مركز جنيف الدولي، خلال ندوة قانونية تم عقدها بتركيا تحت عنوان "تداعيات الغزو والاحتلال ..وسبل تحقيق العدالة"، إلى أن نتائج هذا الغزو لاتزال موجودة بيننا وينتج عنها أزمات وضحايا يوميا".

وأضاف:"من أهم المعالم التي رافقت غزو الاحتلال هي عملية خداع وتضليل للمجتمع الدولي حيث انها كانت جزء أساسي من خطة الولايات المتحدة الامريكية وذلك بمساعدة بريطانيا.

 وتابع:"  استثمرت أمريكا موضوع الهجوم الارهابي على مركز التجارة العالمي في سبتمبر 2001 حيث قامت بحملة ترهيب دولية لترهيب العالم تحت شعار القضاء على الارهاب وزجت باسم العراق مدعية انه يشارك في الارهاب وكانت تروج الى امتلاكه لاسلحة دمار شامل".

ولفت الى أن الوسائل الإعلامية الامريكية ساعدت على هذا الترويج وحث المجتمع الدولى على تأييد غزو واحتلال العراق بالفعل.

 

واعتبر "حرج" أن الاحتلال الامريكي حول العراق إلى دولة فاشلة بكل معني الكلمة بالبرلمان والحكومة التي اسسها ، مؤكدا:" الفساد انتشر بالدولة العراقية".

 

وشدد مدير مركز جنيف الدولى على ضرورة تقديم اعتذار رسمي من قبل الاحتلال الامريكي وبريطانيا للعراق والشعب العراقي لما قاموا به من غزو وانتهاكات ، مشيرا الى ان هذا الاعتذار يقود للمسألة القانونية كخطوة أولى في المساهمة في أن يحاكم كل الذين خططوا وشاركوا في الاحتلال الامريكي للعراق بأي صورة من الصور.

وطالب "حرج" بتشكيل محكمة جنايات دولية خاصة بالعراق ودفع تعويضات كاملة عن كل الخسائر البشرية والمادية والنفسية التي لاحقت الشعب العراقي.


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