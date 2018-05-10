إسرائيل تقصف مواقع تابعة لبشار بسوريا

10 مايو 2018 - 05:21 ص

قصفت إسرائيل مواقع تابعة للنظام السوري بالقرب من القنيطرة بالدبابات والصواريخ ، ومن بعدها القصف الجوي.



وقالت مصادر محلية لمراسل، أن دبابات أسرائيلية متمركزة في منطقة الجولان السورية المحتلة، قصفت مواقع للنظام في مدينة البعث بالقنيطرة، فردت قوات النظام بإطلاق صواريخ على الجانب الإسرائيلي.



وأضافت المصادر، أن إسرائيل استهدفت بعد ذلك بلدة الحضر في القنيطرة بالصواريخ ليتطور الأمر باستهداف المنطقتين بالطائرات الإسرائيلية.

وأشارت المصادر أن صفارات الإنذار دوت في الجولان المحتل، فيما شهدت مواقع النظام في القنيطرة استنفارا وحركة نقل للآليات العسكرية تحسبا لاستمرار الضربات.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس في وقت متأخر من مساء الأربعاء إن قوات إيرانية على الجانب السوري من مرتفعات الجولان أطلقت نحو 20 قذيفة أو صاروخا على أهداف إسرائيلية هناك.

وأضاف أن إسرائيل اعترضت "بعضا" من الصواريخ وأنه لا توجد تقارير عن وقوع خسائر بشرية وأن التلفيات التي لحقت بالمواقع الإسرائيلية "محدودة".