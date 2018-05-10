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نبوءة قديمة لحسام حسن عن "صلاح" تشعل الفيس بوك

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حسام حسن
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محمد صلاح

ليفربول

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا فيديو قديمًا للنجم حسام حسن - مدرب النادي المصري - يتنبأ فيه بعدد من الأمور لنجمنا المصري محمد صلاح .

وظهر "حسن" في الفيديو الذي يبدو أنه قبل عامين تقريبا ليقول : "محمد صلاح إمكانياته كبيرة وأكبر مما هما فيه .. صلاح يستطيع حصد جائزة أفضل لاعب في العالم .. وقد يستطيع حصد لقب أفضل لاعب في أوروبا الفترة المقبلة لو قام بتطوير أداءه ".

وأضاف: "أنصحه بترك روما والذهاب لنادي في قمة الدوري الإنجليزي سواء كان مانشستر أو الأرسنال أو غيرهم ، ويمكن أيضًا أن يذهب للدوري الإسباني في حال تلقيه عرض من ريال مدريد أو برشلونة .. محمد صلاح إمكانياته في حدود هذه الأندية الكبرى ".

وأبدى نشطاء إعجابهم بالفيديو وبخاصة أن نبوءات "حسن" لـ"صلاح" تحققت ، فانتقل لليفربول الذي ينافس على حصد المركز الثاني في الدوري الإنجليزي ، ونال جائزة أفضل لاعب هناك ، والآن ينافس على جائزة أفضل لاعب في العالم.

الفيديو:


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