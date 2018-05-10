3 آلاف جنيه لكل صياد بالبحر الأحمر

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أعلن محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله أنه سيتم صرف 3000 جنيه لكل صياد بالبحر الأحمر بواقع 2000 جنيه قبل شهر رمضان المبارك و1000 جنيه قبل عيد الفطر.

 وذلك خلال تنسيق المحافظ مع الجهات المعنية لصرف هذا المبلغ ليتمكن الصيادون من سد احتياجاتهم، نظرًا لتوقف الصيد خلال هذه الفترة. وأشار إلى أن الدولة ممثلة بالمحافظة تعمل على تحسين الظروف والأجواء للصيادين لتخفيف أعباء الصيد من خلال إنشاء ميناءي صيد بمدينة الشلاتين وأبو رماد للتسهيل عليهم وتوفير الأموال وزيادة الإنتاج السمكى.

 كما أكد أنه تم تخصيص مساحة بين الزعفرانة ورأس غارب حيث تقوم الشركة الوطنية للأسماك بالعمل على إجراءات إنشاء أكبر مزرعة سمكية على شواطئ البحر الأحمر.

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