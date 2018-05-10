ارتفاع سعر الدولار في البنوك

10 مايو 2018 - 09:09 ص

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 10 مايو.

وواصل سعر الدولار ارتفاعه في البنوك،مع بداية التعاملات الصباحية وبلغت قيمة الزيادة قرشين.

و سجل سعر الدولار 17.66 جنيه للشراء 17.76 جنيه للبيع، وفقا لأحدث أسعار البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي، وبنك القاهرة.

وقبل تحرير سعر صرف الجنيه، تراجع إقبال المصريين على البنوك لتنفيذ تعاملاتهم أو استقبال حوالاتهم المالية بالعملات الأجنبية، بسبب فارق أسعار الصرف بين القنوات الرسمية والسوق الموازية "السوداء"، وهو ما تغير بعد تعويم الجنيه في نوفمبر.