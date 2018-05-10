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"الجبلاية" تكشف سر تنازلها عن أزمة "صلاح"

الرياضة

صلاح
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كشف اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم "الجبلاية" عن السبب وراء تنازل الاتحاد عن حقوقه في أزمة اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي لافتًا إلى أن الاتحاد كان الأضعف في الأزمة.

وأكد  أن الاتحاد تنازل عن حقوقه حرصًا على مصلحة الفرعون المصري.

وقال سويلم، في تصريحات لبرنامج "الحريف" عبر فضائية "دي إم سي"، "اتحاد الكرة لم يُخطئ في أزمة محمد صلاح، ولكن حرص على إرضاء اللاعب لأنه ابن مصر، وعملنا على إزالة كل الصور سبب الأزمة، وأنهينا كل الأمور التي سببت الإزعاج له في الفترة السابقة".

وأوضح المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم أن وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز، طلب ترضية محمد صلاح، بغض النظر عن حقوق اتحاد الكرة.

وأكد أن وكيل صلاح، رامي عباس، لا يعرف قيمة مصر، موضحًا أن ما يربطه بصلاح علاقة مادية ومصلحة فقط.

وأشار سويلم، إلى أن الهجوم الذي تعرض له اتحاد الكرة خلال الأيام السابقة بسبب أزمة صلاح، غير مبرر، خاصة أن الاتحاد كان يدافع عن حقوقه، مضيفًا أن الاتحاد تنازل عن حقوقه لرغبتهم في الحفاظ على تركيز صلاح، خاصة أنه تنتظره مباراة مهمة ضد ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتابع سويلم: "اللوائح كانت في مصلحة اتحاد الكرة خلال أزمة صلاح، ولكننا رفضنا تبادل القضايا معه، وحرصنا على إرضائه لأنه أملنا في كأس العالم ومستقبل الكرة المصرية، والنموذج الذي يجب أن يحتذي به الشباب المصري".



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