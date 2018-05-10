الأسواني يطرح سؤالًا محرجًا بشأن يسري فودة

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مصر

السلطة الخامسة

الأسواني

يسري فوده

وصف الدكتور والروائي علاء الأسواني برنامج الإعلامي يسري فودة "السلطة الخامسة" بأنه من البرامج التليفزيونية العالمية.

وأضاف في تدوينه له علي حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر": "أشاهد برنامج السلطة الخامسة علىDW للإعلامي الكبير يسري فوده، فهذا البرنامج الممتع المفيد لا يقل أبدًا عن أشهر البرامج التليفزيونية العالمية".

وتابع "الاسواني" متسائلًا: "لماذا يزداد تألق المصريين الموهوبين عندما يخرجون من مصر؟ ولماذا تخسر مصر موهبة مثل يسري فوده لمجرد أن له رأى مختلف".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينة الأسواني حيث قال إبراهيم محمد: "اللى يفرق إن بره حضرتك المصرى بيلتزم بالقانون والتعليمات علشان كده بينجح لكن هنا فى مصر بيحاول يخالف والدليل حضرتك فى لقائك مع أحمد شفيق مقدمتش أي حاجة للمشاهد للحلقة غير خناقة شوارع مع إن الراجل كان هادى فى التعامل معاك".

وأضاف آخر قائلًا: "مصر لم تخسر يسري فودة بيقدم أقوى تحقيقات استقصائية في مصر تحت إشرافه.. ومصر لم تخسر الأسواني.مازلنا نقرأ كتاباتك.. ومازلنا نشاهد فودة ولكنه حر أكثر من أي وقت مضى".

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