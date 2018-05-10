تصريح مهم من "أديب" بشأن حواره مع "صلاح"

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أعلن الإعلامي عمرو أديب، سر لقائه باللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي.

وأوضح "أديب" خلال برنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "أون إي"، أن الهدف من اللقاء ليس كرويًا ولكن حتى يدرك المصريون مدى قيمة واعتزاز الغرب باللاعب الكبير محمد صلاح.

وأوضح "أديب"، أن لقاءه بمحمد صلاح يعتبر من أكثر اللقاءات القريبة إلى قلبه والفخور بها، قائلاً: "لقاء جيد، وفخور أني عملت الحوار ده، قريب إلى قلبي جدًا أكتر من اللي عملته مع ميسي ورونالدو والناس ديه لأنه ابن بلدي".

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