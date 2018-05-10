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مشهد مروع لمراهقين يزحفون أسفل قطار لحظة انطلاقه

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وثقت إحدى السيدات بكاميرا هاتفها لقطات مروعة لمراهقين يزحفون أسفل قطار شحن قبل ثوانٍ من انطلاقه.

وأكدت "كيلي فريدريك" أنها نظرت من نافذتها عندما سمعت أجراس الأحد في فورت لأنجلي ورأت مراهقين يزحفون بين سيارات قطار شحن متوقف.

واستدركت: "القطار تحرك بعد لحظات من خروج المراهقين من تحته، وعبرت أنها شعرت بالرعب في تلك اللحظة، وقالت: "لو كان طفلي يخاطر بحياته بهذا الشكل سأكون حزينة".

 ومن جانبه قالت السلطات إنه كان من الممكن أن يظهر قطار آخر على المسار الثاني وستكون عواقب الحادث مأساوية، حيث كان الأطفال محظوظين للخروج من أسفل القطار دون إصابات.


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