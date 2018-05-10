"ميدو" يصدم محمد صلاح وجماهير الكرة المصرية

10 مايو 2018 - 10:10 ص

أعلن أحمد حسام "ميدو"، المدير الفنى السابق للقلعة البيضاء، عن نيته تشجيع ريال مدريد الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا المرتقب أمام ليفربول الإنجليزي الذي يلعب بين صفوفه اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف "الريدز".

وتمنى "ميدو" فى تصريحات لبرنامج إستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة، أن يسجل محمد صلاح فى المباراة النهائية.

وقال ميدو، إن ابتعاد محمد صلاح عن مستواه ليس بسبب أزمته مع اتحاد الكرة حول حقوق الرعاية، لكنه بسبب الإجهاد الشديد الذى عانى منه اللاعب خلال الفترة الماضية، بعدما خاض أكثر من 50 مباراة هذا الموسم، أعتقد أنه سيعود للتألق مع نهائى دورى الأبطال.

ويلعب ريال مدريد مع ليفربول فى نهائى دورى أبطال أوروبا يوم 26 مايو الجارى فى مدينة كييف الأوكرانية.

وأضاف ميدو أنه عقد عدة جلسات مع تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية، للتفاوض حول تولى القيادة الفنية لأحد الأندية السعودية، قائلا، "لا أريد الإعلان عن اسم النادى فى الوقت الحالى حتى أضع مسئوليه فى موقف حرج"، موضحاً أنه يُفضّل العمل خارج مصر فى العام المقبل، فالدورى السعودى رائع ويشهد استثمارات كبيرة، ومن الرائع العمل به".

وأوضح نجم الزمالك الأسبق أنه فى حال قيادتى لأحد الأندية السعودية سأضم شيكابالا إلى هذا الفريق، هذا اتفاقى مع اللاعب أنه سيكون معى فى النادى الذى سأشرف على تدريبه.