بسبب كلب.. عاطل يقتل آخر فى الجيزة

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمباحث الجيزة من القبض على عامل لاتهامه بقل آخر بإحدى قرى مركز أطفيح بالجيزة خلال مشادات كلامية بينهما بسبب كلب.

وردت معلومات لمركز شرطة أطفيح يفيد بمقتل أحد الأشخاص بقرية تابعة لدائرة المركز.

وبإجراء التحريات تبين أن عاملا يمتلك كلبا اعتدى على شاب بسلاح أبيض ما أسفر عن مقتله، بسبب اعتداء شقيق الضحية على الكلب، وهو ما أثار غضب القتيل ما دفعه للاعتداء عليه بالضرب.

وذكرت التحريات أن المجنى عليه عاتب المتهم لضربه شقيقه بسبب كلب إلا أن مشاجرة اندلعت بينهما أسفرت عن قتله.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.


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