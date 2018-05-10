وزير الصحة يعلن آخر المستجدات بشأن التأمين الصحي

10 مايو 2018 - 10:22 ص

بدأت منذ قليل فعاليات المؤتمر الصحفي الذي يعقده الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان للإعلان عن آخر المستجدات حول مشروع التأمين الصحي الشامل.

وقال وزير الصحة والسكان خلال المؤتمر: "إنه فخور للغاية بسبب استلامه الصيغة التنفيذية النهائية للتأمين الصحي الشامل" مضيفا أن القانون به 67 مادة، وأن هذا هو القانون الأول لعلاج الأسرة المصرية بالكامل وليس الفرد.

ومن المقرر أن يعلن الوزير عن الخطوات التنفيذية لتطبيق المشروع يعد انتهاء مجلس الوزراء من إصدار اللائحة التنفيذية للقانون.