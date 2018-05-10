مبيد حشرى يسمم طالبة فى المنوفية

10 مايو 2018 - 10:25 ص

تعرضت فتاة للتسمم الحاد إثر تناولها مبيدا حشريا عن طريق الخطأ بدائرة مركز أشمون بالمنوفية.

وردت معلومات للواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، يفيد باستقبال مستشفى أشمون العام "ف .ي. ع" 16 سنة، بدون عمل ومقيمة قرية شنشور دائرة المركز، مصابةً بحالة تسمم، وحالتها العامة متوسطة، وتم تحويلها إلي مستشفى شبين الكوم الجامعى "قسم السموم".

وتبين أن الطالية صيب بتناول مبيد حشرى عن طريق الخطأ ونفت الشبهة الجنائية وأضافت بأنها معاقة ذهنيًا.

حرر المحضر اللازم والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.