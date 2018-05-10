» شاب يقيد والدته ويغتصبها.. والسبب صادم

10 مايو 2018 - 10:34 ص

اتهمت سيدة بقرية الشمارقة بكفر الشيخ نجلها بتقييدها بالحبال واغتصابها مرتين بالإكراه.

وردت معلومات للواء أحمد صالح، مدير أمن كفرالشيخ، إخطارًا من العميد محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغ من السيدة "فاطمة.غ.ا" تتهم نجلها "عاطف.ع.ا" 25 عاما، ويعمل فرد أمن، باستغلال غياب والده وقيامه باغتصابها بعد تقييدها بالحبال والتعدي عليها حتى الإغماء.

وبمواجهة المتهم، "ع" اعترف أمام الرائد رامي شرف الدين، رئيس مباحث مركز كفر الشيخ أنه اغتصب أمه، ليجبرها على الحد من سلوكها السيئ، وقال: "مشيها بطال وحذرتها كتير وهى مصممة ومبتخافش مني ولا من أبويا، علشان كدة حبيت أعرفها إنى راجل ويتخاف منى وأنها لازم تحترمنا".