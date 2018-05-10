البرعي: "كل ما عملت من أجله انهار في حياتي"

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إسرائيل

مصر

السفير الإسرائيلي

النكبة

نشر المحامي الحقوقي نجاد البرعي كلمة السفير الإسرائيلي التي ألقاها في أحد الفنادق بالقاهرة، أثناء الاحتفال بمرور 70 عامًا علي نشأة الكيان الصهيوني علي الأراضي الفلسطينية فيما يعرف بـ"النكبة"، معلقًا عليها بقوله: "كل ما عملت من أجله في حياتي انهار".

وأضاف في تدوينة له علي حسابه الخاص بـ"تويتر" تعليقًا علي ما قاله السفير بشأن التغير الجيد الذي تتعامل به الدول العربية مع إسرائيل، قائلًا: "كل ما عملت من أجله أو أمنت به في حياتي انهار لا حقوق الإنسان تم احترامها في مصر، ولا تمكنا من محاصرة إسرائيل وإجبارها علي الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني في دولة عاصمتها القدس".

واختتم تدوينته بقوله: "حاولت ما وسعني الجهد والطاقة ولكن النجاح لم يكن حليفي وعسي أن يكون حليف جيل جديد".

وكان  السفير الإسرائيلي في مصر ديفيد غوبرين قد أشاد بالدول العربية خلال  كلمته خلال احتفالية أقامتها السفارة بفندق" كارلتون" الذي يطل علي ميدان التحرير بالقاهرة، مساء الثلاثاء، بمناسبة الذكرى الـ70 لاحتلال فلسطين، قائلًا، "أحيي الدول التي تبتن معنا رؤية جديدة نحو التقدم والازدهار للبحث عن نمو اقتصادي حقيقي، التي انضمت إلي الرؤية الاقتصادي للنمو، والتي حاذت حزو مصر وإسرائيل.

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