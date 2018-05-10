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"الغندور" يكشف عن صفقة قرن جديدة في الزمالك

الرياضة

رمضان صبحي
رمضان صبحي

محمد الخرو

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كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق عن صفقة القرن الجديدة التي سيفجرها نادي الزمالك الفترة المقبلة لافتا إلى أن رمضان صبحي أصبح على أعتاب التوقيع للقلعة البيضاء.

وأكد "الغندور" خلال برنامج "الغندور والجمهور" المذاع على فضائية "ltc"، أن هناك معلومات تؤكد أن الزمالك يجري مفاوضات لضم رمضان صبحي نجم فريق ستوك سيتي الإنجليزي.

وأوضح "الغندور"، أنه في حالة رحيل شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي سيتم ضم رمضان صبحي للزمالك.

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