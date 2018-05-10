المصري يخفض أسعار التذاكر بـ«الكونفدرالية»

10 مايو 2018 - 10:51 ص

قرر مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة المهندس سمير حلبية، تخفيض أسعار تذاكر مباريات الفريق المقبلة فى البطولة الكونفدرالية لأعضاء الجمعية العمومية.

وتبلغ قيمة التذكرة بالمدرج الغربي 30 جنيهًا، فيما بلغ سعر تذكرة الدرجة الأولى "يمين، شمال"، 120 جنيهًا، وتم تخفيض سعر تذكرة المدرج البحري لتصبح 60 جنيهًا، وتخفيض سعر تذكرة المدرج الغربي "البحرى" لتصبح 50 جنيهًا، وتحديد سعر تذكرة المقصورة الرئيسية "يمين وشمال" بـ 350 جنيهًا، على أن تكون الأولوية للأعضاء المسددين لاشتراك السنة المالية 2019/2018.