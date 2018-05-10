» الذهب يرتفع 5 جنيهات ليسجل هذا الرقم

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يقدم موقع "المصريون" خدمة لقرائه الكرام لرصد أسعار الذهب بالأسواق.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في الأسواق، حيث بلغ سعر عيار 21 نحو 650 جنيهًا في السوق المحلية، بعد أن وصل إلى 663 جنيهًا في الأيام الماضية.

ونستعرض فيما يلي أسعار بيع أعيرة الذهب:

عيار 21 سجل الجرام 650 جنيهًا

عيار 18.. سجل الجرام 557 جنيهًا.

عيار 24.. سجل الجرام 743 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب (8 جرامات).. سجل 5200 جنيه.

سعر أوقية الذهب.. سجلت 1330 دولارًا.

 أسعار الذهب في مصر شهدت اضطرابات كثيرة على مدار الشهر الماضي وذلك بالتزامن مع ارتفاع غير مسبوق فيها نتيجة تحرك سعر أوقية الذهب بشكل كبير مع زيادة حدة التوترات التجارية بين أمريكا والصين.


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