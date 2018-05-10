ساويرس: "خرجت باكيًا من إنسانيته"

10 مايو 2018 - 10:57 ص

وجه رجل الأعمال نجيب ساويرس التحية لصناع فيلم "يوم الدين" والمعروض بمهرجان كان السينمائي، قائلًا: "فخور بأنني مصري".

وأضاف في تدوينة له على حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر" قائلًا: "حضرت أمس فيلم يوم الدين للمخرج الشاب أبو بكر شوقى فى مهرجان كان، وخرجت باكيا من إنسانية الفيلم وروعته".

وتابع "ساويرس": "وفخور أيضًا إنني مصرى كمخرج الفيلم العبقرى، كل التحية لكل من ساهم فى هذا الفيلم العظيم".

واختتم تدوينتة قائلًا: "تصفيق حاد للجمهور لمدة 20 دقيقة يجعلني أتوقع بفوزه فى هذا المهرجان المرموق!" .

وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينة ساويرس حيث قال اشرف البرديسي: "ربنا يخليك ده وسام اضعه علي صدري كوني واحدًا من صناع العمل"

وأضاف آخر مازحًا: " تصدق انى زعلأن لأنك ما أختنيش معاك على فكره بقى أنا مسلى وجدع جدًا".

يذكر أن فيلم "يوم الدين" هو أول فيلم مصري يشارك بمسابقة كان منذ 6 سنوات، ويحكي الفيلم عن قصة رجل قبطى نشأ داخل مستعمرة للمصابين بالجذام، ويغادر هذه المستعمرة وينطلق برفقة مساعده وحماره خلال رحلة عبر أنحاء مصر بحثًا عن عائلته، وهو من أفلام التراجيدية الكوميدية، من بطولة راضى جمال وأحمد عبد الحافظ.