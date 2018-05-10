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صحيفة ألمانية:

هذه مخاطر انسحاب "ترامب" من الاتفاقية النووية

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إيران

الإتفاق النووي

ترامب

دي تسايت

ذكرت صحيفة "دي تسايت" الألمانية، أن انسحاب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من الاتفاقية النووية له عواقب لا حصر لها بالنسبة للشرق الأوسط، بينما رأي البعض أن  قرار "ترامب" أكبر خطأ له حتى الآن، فهو لن يهدد قارة أوروبا بل الكوكب بأكمله .

وأوضحت الصحيفة، في تقريرها، أن أبرز عواقب قرار "ترامب"، هو نشوب مواجهة عسكرية مباشرة بين إسرائيل وإيران، فبالإضافة إلى القضية النووية، فإن القيادة الإسرائيلية قبل كل شيء تتأثر بالوجود الإيراني الهائل في سوريا المجاورة، وينتشر حاليًا حوالي 3000 من الحرس الثوري في طهران، والتي ستبقى متمركزة بشكل دائم هناك.

علاوة على ذلك، هناك ما لا يقل عن 10 آلاف من رجال الميليشيات الذين يتم تجنيدهم ودفع أجورهم من قبل إيران، معظمهم من العراقيين والأفغان، ومنذ أشهر، تشن إسرائيل حربًا ضد هذه القوة العسكرية الإيرانية، والتي قد تتصاعد بشكل كبير خلال الأشهر المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن انسحاب "ترامب" من الاتفاق النووي مع إيران، من الممكن أن يؤثر بشكل مباشر على الحرب في اليمن، ويجعل الحرب هناك أكثر مركزية، لافتة أن حتى الآن، كانت مساعدات الأسلحة الإيرانية للمتمردين الحوثيين محدودة، ومع ذلك، فقد ساعد التقنيون الإيرانيون على ما يبدو في جعل الصواريخ القديمة متوسطة المدى من الجيش اليمني أكثر دقة وأبعد مدى.

ونوه التقرير بأن عقب انسحاب الولايات المتحدة أصبح موقف "حزب الله" اللبناني، والتابع لدولة إيران، غير معروف بالنسبة للكثيرين، ولكنه يبدو كالهدوء الذي يسبق العاصفة، حيث يمتلك "حزب لله" ترسانة صاروخية من أكثر من 100 ألف صاروخ.

وأخيرًا، سلطت الصحيفة الضوء على العواقب المنتظرة إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة،والتي أهمها العواقب الاقتصادية، فهل يستطع الأوربيون، الذين أعلنوا تمسكهم بالاتفاقية، إنقاذ إيران وبقاء أوضاعها "مستقرة"، أم سيتبع الكثيرون نهج "ترامب"؟! .


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