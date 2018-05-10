» رعب متسوقين بعد اقتحام "داعشى" لمول تجاري

10 مايو 2018 - 11:13 ص

تسبب مشهد تمثيلي للترويج لفيلم ذعر عدد كبير من المتسوقين في أحد الأسواق التجارية الكبري في طهران عاصمة إيران.

وفي هذه الخطة لجأ الممثلون إلى حيلة مرعبة للترويج إلى الفيلم الإيراني "بتوقيت الشام"، لكن لم يسر الأمر كما هو مخطط له، وظهر الممثلون وهم يرتدون الزي الداعشي ويقتحمون أحد مراكز التسوق والسينما بإيران، وهم يحملون البنادق والسيوف ويصيحون "الله أكبر" قبل أن يتظاهروا بشن هجوم على الحشد، حتى أن أحدهم دخل على ظهر حصان ما أثار المشهد ذعر بعض المتسوقين وركضوا من أجل النجاة بحياتهم معتقدين أن المركز التجاري معرض للهجوم، في حين أدرك آخرون المزحة وبدأوا يلتقطون صورا مع الممثلين.

ويذكر أن الفيلم يحكي عن أب وابن إيراني يسافران إلى سوريا لإيصال الإمدادات الإنسانية ثم يتعرضان للخطف على يد تنظيم داعش

وكان من المفترض أن تحظى المحاكاة الساخرة اهتماما شعبيا بالفيلم إلا أنها أدت إلى غضب المستخدمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكان على مخرج "إبراهيم حاتمي كيا" أن يعتذر للجمهور.







