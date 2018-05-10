» دخول الجنة في المنام حسن نية

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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رأيت أنى فى الجنة وأجلس بجوار الصحابة وأحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم.. وشكرا.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دخولك الجنة يدل على حسن دينك وقبول عملك الصالح إن شاء الله وهى بشارة لك بعمل فيه خير، وهى أيضًا تحقيق أمنية لك بعد مشقة لأن الجنة حُفت بالمكاره.

وتدل أيضًا على ذهاب الهم ورضا والديك عليك، ودخول الجنة فرحة لك وسرور وأمن وأمان لقوله تعالى: ( ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ) الحجر 46 - وقد يدل دخولك الجنة على نيل ميراث لقوله تعالى: (وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ) الزخرف 72 - ودخولك الجنة ندعو الله أن تكون بشرى لك بقبول عمل قدمته لنفسك وتقبله الله منك وسيكون سبباً فى دخولك الجنة إن شاء الله، ودخولك الجنة بشرى لك بالزواج المبكر إن كنت أعزباً لأن الجنة دار الزواج.

وكونك بجوار الصحابة رضي الله عنهم وأحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك قوة دين لك وحسن حال ويحشر المرء مع من أحب فأحسن العمل حتى تكون مع أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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أرسل رؤياك نفسرها في الحال

للتواصل مع الشيخ عبد الحي العسكري على صفحة (المصريون) على فيس بوك

أو اتصل على الرقم التالى 01062137666


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