"وردة" أفضل محترف باليونان

10 مايو 2018 - 11:32 ص

حصد اللاعب عمرو وردة نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف أتروميتوس اليوناني جائزة أفضل لاعب محترف في اليونان.

وأجرى موقع "sport24" اليوناني، استطلاعا للرأي لاختيار أفضل لاعب أجنبي في اليونان هذا الموسم، حيث حصل عمرو وردة نجم منتخب مصر على 26% من أصوات الجماهير التي شاركت في الاستطلاع.

ووصف الموقع، عمرو وردة بـ"الساحر المصري" مشيراً إلى لاعب أتروميتوس نجح في تكرار إنجاز زميله محمد صلاح هداف ليفربول الذي حصل على جائزة أفضل لاعب في إنجلترا من جانب رابطة اللاعبين المحترفين ورابطة النقاد الإنجليز.

ولعب عمرو وردة 28 مباراة مع أتروميتوس بمختلف المسابقات اليونانية هذا الموسم، سجل خلالها 11 هدفاً وصنع 7 أهداف أخرى.