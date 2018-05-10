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"صلاح" يظهر في حديقة فيلا احتفالا بنهائي أوروبا

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صلاح
جانب من الحديقة

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احتفلت أسرة إنجليزية في مقاطعة إيفرتون بمدينة ليفربول بوصول "الريدز" إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث قامت الأسرة كعادتها بوضع صورة نجم الفريق والعلم على واجهة المنزل.

وقامت السيدة إميلى فارلي التي تعيش بشارع الأمير إدوين في إيفرتون مجموعة من اللافتات والأعلام بالإضافة إلى صورة للدولي المصري محمد صلاح نجم الفراعنة وليفربول بطولة ستة أقدام بخلاف كأس البطولة الذي تم تزيينه بالنجمات الخمس التي حظي بها الفريق الإنجليزي أوروبيًا قبل سابق.

ومن المقرر أن يلتقي فريق ليفربول نظيره ريال مدريد في المباراة التي ستقام بينهما يوم 26 مايو الجاري على أرضية ملعب الاستاد الأولمبي بمدينة كييف وسط توقعات بحضور الجماهير من كل أطياف المجتمع العالمي.

وشهدت احتفالية أسرة ليفربول اهتمام واسع في إنجلترا خاصة أن الأسرة اعتادت على فعل ذلك حيث أكد ديفيد فارلى نجل السيدة صاحبت المنزل أن أسرته اعتادت الاحتفال بنهائيات ليفربول، خاصة أن ذلك كان يحدث مع كل بطولة وكنا وقتها "في السابق" تتهافت علينا الجماهير بالمدينة للتصوير مع الأعلام بصفته مزارًا رياضيًا لكل عشاق الريدز فكما يبدو أمامكم المنزل تحول إلى جزء من ليفربول.

وسرد الاحتفاليات التي أقيمت بمنزلهم في عام 98 و2005 مضيفًا أن والده ووالدته يشجعان ليفربول في كل مكان بالعالم وهم عائدين مؤخرًا من روما بالرغم من تقدم عمرهما.

وأوضح الابن أن والدته لم تصدق حجم المتابعة الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وترحيب الجماهير بما يفعلونه لناديهم الذي يعشقونه.
شاهد الصور..









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