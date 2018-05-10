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"السناوى" يكشف تداعيات انسحاب أمريكا من الاتفاق النووى الإيرانى

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«ترامب» يعلن الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران

إسرائيل

سوريا

إيران

أمريكا

عبد الله السناوي

وضع الكاتب الصحفي عبد الله السناوى، الاحتمالات المتوقعة لتداعيات الأزمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدولة الإيرانية بعد انسحاب الأول من الاتفاق النووي الإيراني، مشيرًا إلى أنه  من المتوقع ممارسة ضغوط أوروبية على إيران لمد جسر ما مع إدارة ترامب كما أن إيران لن تبدى مثل هذا الاستعداد الذى ينتظره، وإلا فإنها تخسر دورها ووزنها الإقليمي وقوة ردعها مقابل رفع العقوبات الاقتصادية.

وأضاف "السناوى" خلال مقال له بـ "الشروق"  بعنوان "التصعيد على الحافة مع إيران تداعيات أخرى"، أن ترامب راهن على أن طهران سوف تتبع قرار انسحابه من الاتفاق النووى بانسحاب مماثل فى ذات اللحظة، وأن ذلك يعفيه من الاحراجات الدبلوماسية مع حلفائه الأوروبيين ويسهل عليه التمهيد لعمل عسكرى مباشر بذريعة منع إيران من امتلاك أسلحة نووية، كما أن إيران تجنبت الوقوع في الفخ الأمريكى، أو خسارة الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق، بإعلان استعدادها للمضي في التزاماته بغض النظر عن الانسحاب الأمريكى، فهو اتفاق دولى لا يقتصر على واشنطن وحدها، مقابل أن يتعهد الأوروبيون بألا يلحقها أضرار اقتصادية جراء إعادة العمل بالعقوبات الأمريكية.

وتابع الكاتب مستكملا :"بعد الانسحاب الأمريكي، يقوموا بالمراهنة على الاقتصاد أكثر من السلاح لتطويع الموقف الإيراني، أو تغيير النظام كله  بتحريض إسرائيلي ودفع من دول عربية، وفى المدى المنظور الاحتمال شبه المؤكد أن تكون سوريا مسرحا لعمليات إسرائيلية ضد مواقع إيرانية بالواقع أو بالشبهة تحرش عسكرى مقصود لأهداف سياسية محددة دون الوصول إلى اشتباك، فضلا عن دول الهجمة الثلاثية على الأراضي السورية الآن تغير موقفهم تجاه أمريكا بشكل خاص بعد الانسحاب من الاتفاق النووي وتشتت التحالف الغربي يفضى بموازين القوى الحالية في سوريا إلى تراجع أية احتمالات لتسوية سياسية".


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