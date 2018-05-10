ماذا قال قاضي" أحداث كرداسة" عن المتهمين قبل الحكم

10 مايو 2018 - 01:16 م

قال المستشار شبيب الضمرانى، رئيس محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، فى أحداث كرداسة قبل النطق بالحكم على 15 منهما إن الإرهابيين يأخذون من التراث الإسلامى ما يناسب أهواؤهم وأفكارهم الإرهابية والتراث الإسلامى برىء من أفكارهم.

وأضاف أن الجماعات الإرهابية تربت على أيدى الصهيونية، فاخترقت مجتمعاتنا بفكر دخيل دمر عقول شبابنا وأبعدهم عن الفكر الوسطى الذى شكل العقلية المصرية.

وتابع أن مصر تخوض حربين حرب ضد الإرهاب وحرب تنمية الدولة وبناء المشاريع الحديثة.

وأكمل أن تحقيق النصر للدولة المصرية يتطلب تكاتف الشعب مع قواته المسلحة وشرطته الباسلة الساهرة لتحقيق السلم والأمن، مضيفًا أن مصر تقف على قدمين ثابتتين بعد النجاحات التى حققتها بمشيئة ربها وقواتها المسلحة وشعبها العظيم ويشهد لها القاصى والدانى ولا ينكرها إلاً جاحد وحقها .

واختتم كلمته حفظ الله مصر وشعبها وقواتها المسلحة وشرطتها الباسلة

وكانت قد عاقبت المحكمة بالسجن المؤبد هم نجاح محمد مبروك، محمد السعيد فرح، محمد جمال زيدان، والمحكوم عليهم بالسجن المشدد 15 سنة هم نصر إبراهيم الغزلانى، سعيد يوسف عبد السلام، جمال محمد إسماعيل إمبابى، خالد محمد عبد الحميد عوض، على عبد المنجى على، محمد السيد محمد، وعلى ربيع معوض.

والمحكوم عليهم بالسجن 10 سنوات هم مصطفى عبد المنعم يوسف، محمد حسنين عبد العظيم، عبد السلام فتحى، أمين محمد رضوان، والحدث الـ 7 سنوات هو و الحدث عمرو عصفور عبد العزيز.

ذلك في إعادة المحكمة بالقضية المعروفة بـ"أحداث كرداسة".

وقضت المحكمة بوضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمسة سنوات عدا الحدث، وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف عدا الحدث، وإلزام المتهمين بقيمة التلفيات المبينة بالأوراق.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين عدة تهم كان اهمها، الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والبلطجة، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، وأسلحة بيضاء، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة.

وفى 20 أبريل 2015،قضت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة بالإعدام شنقًا لـ15 متهمًا حضوريًا و13 متهمًا آخرين غيابيًا، كما قضت بالسجن المشدد 10 سنوات لمتهم آخر بالقضية لكونه حدثًا.