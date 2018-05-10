عماد حسين: يكشف خطأ طارق شوقي

10 مايو 2018 - 01:26 م

قال عماد الدين حسين، الكاتب الصحفى، إن أهم نقطة يجب تداركها مع تأجيل قرار وزير التربية والتعليم دكتور طارق شوقى بتعريب المدارس التجريبية هى أهمية النقاش القوى لهذه الأفكار بشكل واضح داخل المجتمع بأكمله وقتلها بحثًا، لأنه لا يعقل أن يتم تطبيقها من دون التأكد من وجود أكبر قدر ممكن من الإجماع عليها.

وأضاف "حسين" خلال مقاله الذى نشر بـ"الشروق" تحت عنوان "طارق شوقى وفضيلة الاستماع لصوت الناس"، أنه من الواضح أن الأصوات الرافضة لهذا النظام كثيرة جدًا، ومعظمها تحدث عن أن النظام الجديد سيقضى على المزايا القليلة المتبقية داخل المدارس التجريبية، وأنه سيسلب الطبقة المتوسطة بارقة أمل بأن يترقى أولادهم عبر التعليم.

وتابع الكاتب، أن حل هذا الخلاف هو المزيد من النقاش الجرىء والموضوعى وبحث كل فكرة وبند ونقطة من كل الجوانب ولذلك فإن الخطأ الأكبر الذى وقع فيه الوزير الدكتور، هو تلميحه إلى أن النظام الجديد سيطبق بالقوة فى كل الأحوال، بغض النظر عن آراء المعارضين.