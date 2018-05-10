» أول الراحلين عن الزمالك الصيف المقبل

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وضع مجلس إدارة نادي الزمالك أسماء الراحلين عنه في الموسم الجديد، حيث تصدر أسماء الراحلين كل من محمد سالم المعار لبتروجت وحسام باولو المعار للمقاولون.

وقد طالب مسئوليو القلعة البيضاء منهما إحضار عروض رسمية للرحيل عن النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية، في الوقت الذي خرج كل منهما من حسابات الأجهزة الفنية المتعاقبة علي الفريق خلال الموسم الماضي والحالي، فضلاً عن عدم وجود أماكن شاغرة بقائمة الفريق الأبيض للموسم المقبل.


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