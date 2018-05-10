  • الخميس 10 مايو 2018
  • بتوقيت مصر03:55 م
بحث متقدم
اثار

حبس تاجر آثار 15 يومًا بمركز ملوى

صلاح وميسي

فرصة وحيدة أمام «صلاح» للحاق بـ«ميسي»

الداخلية

الداخلية تزف بشرى سارة للمسجونين

البرادعي

البرادعي يوجه رسالة قاسية للعرب

الاخوان المسلمين في السجون

كواليس اجتماع مرسى مع الإخوان لاختيار الوزراء

نافعة: مصر تعود للنظام القديم

رد عنيف من "نافعة" على صورته باحتفالية إسرائيل

صلاح

بالصور.."صلاح" يظهر في حديقة فيلا

السيسي

قرار جمهوري بشأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

ساويرس

ساويرس: "خرجت باكيًا من إنسانيته"

ميدو وصلاح

"ميدو" يصدم محمد صلاح وجماهير الكرة المصرية

بالتخابر مع حماس..

كواليس اجتماع مرسى مع الإخوان لاختيار الوزراء

قضايا وحوادث

الاخوان المسلمين في السجون
الاخوان المسلمين في السجون

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

غدًا.. محاكمة مرسى وآخرين بالتخابر مع حماس

#

"الرئاسة": هذا ما نستهدفه في موازنة العام المالي القادم

#

بدء محاكمة "مرسي" وآخرين بالتخابر مع حماس

#

التقرير الطبي لـ"نجل الشاطر" يثبت إصابته بمرض مؤلم

واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، استعراض أحراز القضية المعروفة بـ"التخابر مع حماس"، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و آخرين .

واستعرضت المحكمة محتوى أسطوانة مدمجة، تبين أنها تحوي تسجيلاً لاجتماع، ظهر في التسجيل لافتة تعلو المنصة دُون عليها: "مجلس الشورى العام – الانعقاد الثاني – بدورته 2010 – 2014"، وبدأ شخص في الحديث بالفيديو عن عدد أعضاء جماعة الإخوان، ودور الحزب، وضرورة ألا يخرج الحزب في اتجاه آخر وأنه يسير على مبادىء الإخوان.

وتحدث في المقطع المصور مرشد الإخوان محمد بديع، وتحدث عن دور الجماعة والحزب للحفاظ على مبادئ الجماعة، ويدور النقاش في المقطع حول تحديد اختصاص الحزب وعلاقته بالجماعة.

وظهر بالعرض الرئيس المعزول محمد مرسي وهو يتحدث على منصة الاجتماع، ويدور حديثه حول انتخابات مجلس الشعب، والإعداد لافتتاح الدورة الأولى للفصل التشريعي العاشر، وذكر بأن نتائج الانتخابات ستكون مرضية، ثم تتطرق الى ان هناك حكومة انتقالية برئاسة الجنزوري، وأكد على أن العالم يتطلع لنتيجة الانتخابات، وشدد "مرسي" كذلك أن رئيس مجلس الشعب يجب أن يكون من الإخوان وان يكون رئيس الوزراء من جماعة الإخوان كما تحدث "بديع" مجددًا عن لقاءه مع شيخ الأزهر، وكان يتحدث رأيه في الاتفاقية مع إسرائيل، ورأيه في الأحزاب الصغيرة.

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا و حسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي وأسامة شاكر.

كانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حسابات المكاسب والخسائر في إلغاء اتفاقية إيران النووية

جمال سلطان

الإسلاميون والرئاسة.. نوال السعداوي نموذجا! (2ـ 2)

محمود سلطان

الفرجة من النافذة الضيقة

فراج إسماعيل

أصل الداء.. والدواء (جامعاتنا.. إلى أين؟ 4)

حسام فتحي

هل يستوعب العرب درس الكوريتين ؟

د. عبد الآخر حماد

(ما شاء الله سبعة ملايين امرأة عاملة فى مصر)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» أول الراحلين عن الزمالك الصيف المقبل
» شاب يقتل عاملا ضبطه مع عشيقته
» قطع المياه عن 10 مناطق بشبرا الخيمة
» "جوزيه" يعتذر لـ"حسام غالي"
» طالب يقتل فتاة بـ70 طعنة حتى الموت
» "يحيى وعاشور" يبحثان مع أهالي أرمنت حل مشكلة الصرف الصحي
» رعب متسوقين بعد اقتحام "داعشى" لمول تجاري
» دخول الجنة في المنام حسن نية
» بشرى سارة لجماهير الزمالك
» الذهب يرتفع 5 جنيهات ليسجل هذا الرقم
» شاب يقيد والدته ويغتصبها.. والسبب صادم

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

  • مغرب

    06:45 م

  • فجر

    03:34

  • شروق

    05:08

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:45

  • عشاء

    20:15

من الى
محمد صلاح
طارق الزمر
طلاب ومدمنون
الاخوان المسلمين في السجون
محمود فؤاد مدير المركز المصرى للحق فى الدواء