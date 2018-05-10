الإفراج عن 1071 سجينًا بمناسبة تحرير سيناء

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عبد الراضى الزناتى

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المسجونين

الافراج عن المسجونين

ملفات نزلاء السجون

مستحقى الإفراج الشرطى

أفرج قطاع السجون عن 1071 سجينا، استكمالاً لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم (133/ 2018)، الصادر بشأن العفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء 25 أبريل 2018.

وواصل قطاع السجون عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (627) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

كما باشرت اللجنة العليا للعفو، فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى، لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن (444) نزيلاً إفراجاً شرطياً.

ياتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.


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