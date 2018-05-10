  • الخميس 10 مايو 2018
  • بتوقيت مصر03:55 م
بحث متقدم
اثار

حبس تاجر آثار 15 يومًا بمركز ملوى

صلاح وميسي

فرصة وحيدة أمام «صلاح» للحاق بـ«ميسي»

الداخلية

الداخلية تزف بشرى سارة للمسجونين

البرادعي

البرادعي يوجه رسالة قاسية للعرب

الاخوان المسلمين في السجون

كواليس اجتماع مرسى مع الإخوان لاختيار الوزراء

نافعة: مصر تعود للنظام القديم

رد عنيف من "نافعة" على صورته باحتفالية إسرائيل

صلاح

بالصور.."صلاح" يظهر في حديقة فيلا

السيسي

قرار جمهوري بشأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

ساويرس

ساويرس: "خرجت باكيًا من إنسانيته"

ميدو وصلاح

"ميدو" يصدم محمد صلاح وجماهير الكرة المصرية

إصابة 4 أشخاص إثر اندلاع حريق بالمنيا

قبلي وبحري

حريق بتلمنيا
حريق بتلمنيا

جمال زكى

أخبار متعلقة
#

15 مليون جنيه خسائر حريق «مول إسنا»

#

إصابة 3 مواطنين في حريق مول تجاري بإسنا بالأقصر

#

مصرع 10 أشخاص في حريق مصنع أحذية بسيبيريا

#

حريق يلتهم طفلين بسوهاج

حريق

ابو قرقاص

محافظة المنيا

مصابين منزازل

تمكنت الحماية المدنية من إخماد حريق اندلع بعدد من المنازل بقرية عرب السلطان حسن التابعة لقرية نزلة أسمنت بمركز أبوقرقاص.

 وقال اللواء محمد عبد الفتاح سكرتيرعام المحافظة إنه تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين أثناء إخمادهم الحريق وأسفر عن إصابة 4 أشخاص بحروق متنوعة ولا يوجد خسائر في الأرواح، وقد اندلعت النيران بأحد المنازل وامتدت لأكثر من 30 منزلا مجاورا، والمنازل عبارة عن عروق خشبية والواح وجريد وجار حاليا المعاينة والتحري لمعرفة ظروف وأسباب الحريق.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حسابات المكاسب والخسائر في إلغاء اتفاقية إيران النووية

جمال سلطان

الإسلاميون والرئاسة.. نوال السعداوي نموذجا! (2ـ 2)

محمود سلطان

الفرجة من النافذة الضيقة

فراج إسماعيل

أصل الداء.. والدواء (جامعاتنا.. إلى أين؟ 4)

حسام فتحي

هل يستوعب العرب درس الكوريتين ؟

د. عبد الآخر حماد

(ما شاء الله سبعة ملايين امرأة عاملة فى مصر)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» أول الراحلين عن الزمالك الصيف المقبل
» شاب يقتل عاملا ضبطه مع عشيقته
» قطع المياه عن 10 مناطق بشبرا الخيمة
» "جوزيه" يعتذر لـ"حسام غالي"
» طالب يقتل فتاة بـ70 طعنة حتى الموت
» "يحيى وعاشور" يبحثان مع أهالي أرمنت حل مشكلة الصرف الصحي
» رعب متسوقين بعد اقتحام "داعشى" لمول تجاري
» دخول الجنة في المنام حسن نية
» بشرى سارة لجماهير الزمالك
» الذهب يرتفع 5 جنيهات ليسجل هذا الرقم
» شاب يقيد والدته ويغتصبها.. والسبب صادم

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

  • مغرب

    06:45 م

  • فجر

    03:34

  • شروق

    05:08

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:45

  • عشاء

    20:15

من الى
محمد صلاح
طارق الزمر
طلاب ومدمنون
الاخوان المسلمين في السجون
محمود فؤاد مدير المركز المصرى للحق فى الدواء