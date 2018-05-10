إشكالية البحث في العلوم الإسلامية

10 مايو 2018 - 03:17 م

تمثل إشكالية البحث في العلوم الشرعية مدخلا مهما للخلاف القادم, حيث يفترق الناس في تحقيقها وعلى هذا الخلاف بني الخلاف في تحقيق المطالب الشرعية, وأصل ذلك أن منهج البحث في العلوم الشرعية هو جزء من تلك العلوم, له خصائصها وصفاتها, ويعتبر فيها من التحقيق والحفظ ما يعتبر في العلوم الشرعية, كما يعتبر في منهج البحث وأدواته ذلك القدر من التناسب مع المسائل الشرعية, وأي قدر من الخلل فيه يؤدي إلى خلل في نتائج البحث, وهذا بدوره يذهب بالقدرة على بلوغ الحق, ومن هنا سنعرض لهذه الإشكالية, وفهم سياقاتها وحدودها وكيفية التعامل معها.

