حبس تاجر آثار 15 يومًا بمركز ملوى

10 مايو 2018 - 03:21 م

قررت نيابة بندرر ملوى، تحت إشراف المستشار أحمد الفولى المحامي العام الأول، لنيابات جنوب المنيا، بحبس " حسين .ع" 15 يوما على ذمة التحقيق، بعدما عثر بحوزته على قطع يشتبة فى أثريتها.

وكانت قوات أمن المنيا، قد القت القبض على "حسن.ع" 73 سنة، مقيم ملوى المنيا، عقب ورود معلومات لضباط مباحث سياحة وآثار المنيا مفادها اتجاره فى الآثار، حيث تم استهداف منزله وعثر به على 18 قطعة أثرية .

شملت 9 مومياء لقطط ملفوفة بالكتان تمثل الإله "بس، وهو تمثال من الخشب لسيدة ترتدى باروكة بوضع الوقوف، وتمثال للإله "بس" من الفيانس الأزرق، وتمثال على هيئة فرس النهر من الفيانس الأزرق، وتمثال على هيئة أسد فى وضع الجلوس، وتمثال من الفيانس الأزرق لسيدة فى وضع الوقوف، و2 تميمة ،وقارورة من العاج وتمثال من الجرانيت الأخضر لآدمي.