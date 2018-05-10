صحيفة إسرائيلية تدافع عن المصريين الحاضرين ذكرى «التأسيس»

10 مايو 2018 - 04:01 م

تحت عنوان "إسرائيل تحتفل بعيد استقلالها لأول مرة في القاهرة منذ الربيع العربي"، كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" في نسختها الانجليزية، أن قليل من المصريين حضر الحفل، رغم ذلك آثار الحفل غضب وسائل الإعلام المصرية، في حين يشيد السفير الإسرائيلي، ديفيد جوفرين، بتحسن العلاقات مع العالم العربي .

وأوضحت الصحيفة، في تقريرها، أن سفارة إسرائيل في مصر احتفلت بالذكرى السبعين لتأسيس الدولة اليهودية يوم الثلاثاء الماضي، في القاهرة، وهو أول حدث من نوعه منذ ثورات الربيع العربي عام 2011، إذ يعتبره البعض مؤشر على تحسن العلاقات بين البلدين .

وتابعت الصحيفة أن الحفل أقيم في فندق "نايل ريتز كارلتون"، في القاهرة، في خطوة وصفها البعض بـ"الدبلوماسية"، وقد كان معظم الحضور من الدبلوماسيين الأجانب، مع عدد قليل فقط من المصريين.

ونوهت إلى أن الاحتفال أثار علامات الدهشة في الإعلام المصري الذي طالما يعج بالمشاعر المناهضة لإسرائيل".

في حين، أشار التقرير إلى أن بعض المراقبين أعربوا عن معارضتهم للحفل، لاسيما في ضوء أحداث العنف الأخيرة على الحدود بين إسرائيل وغزة، إذ قتل العشرات من الفلسطينيين في مسيرات العودة الكبرى.

وفي كلمة ألقاها في الحفل ، رحب السفير الإسرائيلي، ديفيد جوفرين، بالدفء الأخير الذي أبداه العالم العربي تجاه إسرائيل، بينما أشار إلي إيران بأنها العدو الأول لإسرائيل في المنطقة.

وقال"جوفرين": "ثمة كفاح إقليمي مشترك يتمثل في مناهضة الأسلحة النووية الإيرانية وتقويض دعم طهران المستمر للمنظمات الإرهابية في العراق وسوريا ولبنان".

وأعرب الشيف الإسرائيلي المشهور ،شاؤول بن أديريت، الذي كان يزور مصر للمرة الأولى، عن فرحته بالترحيب الحار الذي تلقاه في الحفل، حيث قال: "أنا سعيد برؤية العلاقة بين مصر وإسرائيل جيدة. لقد كنت خائفا قبل مجيئي إلى هنا، لكن عندما أتيحت لي الفرصة وجد علاقة، بينما فريق الشيفات كان جيد جدا".

وذكرت الصحيفة أن مصر أول دولة عربية تقيم السلام مع إسرائيل عام 1979، لكن العلاقات كانت دائماً فاترة بسبب الدعم المصري الشعبي للفلسطينيين، لكن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تحسنت مؤخرا مع صفقة بقيمة 15 مليار دولار لتزويد مصر بالغاز الطبيعي.