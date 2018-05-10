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مساء اليوم.. الغرفة التجارية بالمنيا تقيم معرض "أهلا رمضان"

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الغرفة التجارية

محافظة المنيا

سلع رمضان

تقيم الغرفة التجارية بالمنيا مساء اليوم، الخميس، في تمام الساعة الثامنة مساءً، معرض "أهلًا رمضان" للسلع الغذائية، وذلك بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك، وذلك تحت رعاية اللواء عصام البديوي، محافظ المنيا، والسيد اللواء محمود عبدالمنصف، مدير أمن المنيا.

وقال هشام مهنى، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، إن المعرض مقام بالتعاون مع الشركة القابضة للسلع الغذائية، ومديرية التموين وسيضم كافة السلع الغذائية وبأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها بنسبة تصل لـ25%.

ويستمر المعرض لمدة شهر كامل بهدف تخفيف العبء عن المواطنين ومواجهة الغلاء.


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