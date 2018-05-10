» مفاجأة.. الذهب يرتفع لهذا الرقم

10 مايو 2018 - 04:19 م

في مفاجأة غير متوقعة، ارتفعت أسعار الذهب فى التعاملات المسائية اليوم الخميس، بقيمة جنيهين ليعاود عيار 21 الصعود فوق الـ650 جنيها للجرام، في ظل استمرار صعود سعر أوقية الذهب عالميا.

وبهذا الارتفاع يصبح إجمالي الزيادة في سعر جرام الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم حوالي 7 جنيهات مع توقعات بمزيد من الارتفاع في حالة استمرار صعود أوقية الذهب.

وأصبحت أسعار الذهب اليوم في مصر كالتالي:

عيار 18 : 557 جنيهًا

عيار 21 : 650 جنيهًا

عيار 24: 743 جنيهًا

الجنيه الذهب : 5200 جنيهًا

الأوقية : 1320 دولارًا

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشًا أو جنيه واحدًا.