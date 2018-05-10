إصابة العشرات في احتراق 30 منزلًا بالمنيا

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حريق هائل (أرشيفية)
حريق هائل (أرشيفية)

خالد الشرقاوي

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اختناق 30 شخصًا في قصف غاز الكلور السام بالغوطة

أصيب 45 مواطنًا بحالات اختناق، نتيجة اندلاع حريق هائل بمنزل وامتداده لـ30 منزلًا و60 نخلة، في عزبة عرب الشيخ حسن، التابعة لقرية نزلة أسمنت بمركز أبوقرقاص، جنوب محافظة المنيا.

وانتقلت قوات الحماية المدنية لإخماد الحريق، ومنع امتداده لباقي منازل القرية، واضطر رجال الإطفاء لسحب المياه عبر الخراطيم من الترع والمساقي العمومية، للإسراع في إخماد الحريق، الذي ارتفعت حدته تدريجيًا، بسبب اشتعاله بالنخيل في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وتم نقل المصابين للمستشفيات العامة لتلقى الإسعافات الأولية اللازمة، وتقرر خروج معظمهم بعد تماثلهم للشفاء، وبحسب مسئول بالصحة فإن "جميع المصابين لا توجد بينهم حالات حروق، سوى 4 مصابين فقط بحروق من الدرجة الثانية، والباقون مصابون باختناق، نتيجة الدخان الكثيف وارتفاع درجة الحرارة، لاسيما أن الحريق نشب في فترة الظهيرة".

تلقى اللواء ممدوح عبدالمنصف، مدير الأمن، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، باندلاع حريق في عزبة تابعة لقرية نزلة أسمنت بمركز أبوقرقاص، وانتقلت قوات الحماية المدنية وجارٍ السيطرة عليه وإخماده، وجارٍ التحري حول ظروفه وأسبابه.

بالفحص، تبين أن الحريق أسفر عن إصابة 4 أشخاص بحروق متنوعة، فضلًا عن حالات اختناق كثيرة، ولا يوجد خسائر في الأرواح، وقد اندلعت النيران بأحد المنازل وامتدت لأكثر من 60 نخلة، و30 منزلًا مجاورًا، والمنازل عبارة عن عروق خشبية وألواح وجريد، وجارٍ حاليًا المعاينة وحصر التلفيات.


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