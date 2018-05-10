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الأهلي يكشف حقيقة التعاقد مع «بن شرقي»

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الاهلى

بن شرقى

كشف عبد العزيز عبد الشافي، المدير الرياضي للنادي الأهلي، حقيقة التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي، مهاجم الهلال السعودي، خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

وقال عبد الشافي في تصريحات صحفية، أن الإدارة لم تجلس مع البدري بعد من أجل تحديد طلباته لملوسم المقبل، مؤكدًا أن اللاعب حاليًا خارج حسابات الفريق للموسم الجديد.

وتابع زيزو أن مجلس الإدارة سيعقد جلسة مع حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول، بعد مباراة كمبالا سيتي بالجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها الأسبوع المقبل.

وأضاف عبد العزيز أن كل ما يتردد حول رحيل البدري شائعات، مؤكدًا أن المجلس لم يتخذ أي قرار بشأن مدرب الفريق، منتظرين الجلسة التي ستعقد في نهاية الموسم لمناقشة أوضاع الفريق.

ولعب الأهلي الأسبوع الماضي أولى مواجهاته في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف على ملعب برج العرب.

ومن المقرر أن يحل الأهلي ضيفًا على نظيره كمبالا سيتي، في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا يوم 15 مايو المقبل، بعد الانتهاء من فعاليات مهرجان اعتزال قائد الفريق، حسام غالي.


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