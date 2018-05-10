» مصرع 32 شخصًا في انهيار سد بكينيا

10 مايو 2018 - 05:31 م

أدى انهيار سد في وسط كينيا مساء أمس، الأربعاء، إلى مقتل 32 شخصا على الأقل جرفتهم في أثناء نومهم المياه الموحلة في خضم موسم الأمطار الذي أسفر عن حوالى 160 قتيلا منذ مارس.

وانهار سد "سولاي" القريب من مدينة "ناكورو" التي تبعد حوالى 160 كيلومتر شمال نيروبي، وجرفت مياهه المساكن المتواضعة في هذه المنطقة الريفية.

وفي تصريح صحفي، أكد قائد شرطة المنطقة جيديون كيبونجاه: "حتى الآن، لدينا 32 قتيلا وعدد كبير من المفقودين"، ونقل 36 شخصا على الأقل إلى مؤسسات طبية في المنطقة.

وأضاف: "إنها مأساة لأن معظم الناس كانوا نائمين عند وقوع الكارثة، وجرفت المياه منازلهم".

وذكر عدد كبير من المصادر المحلية ردا على أسئلة وكالة "فرانس برس" الفرنسية، أن السد كان يُستخدم لري المزارع المجاورة، ومحاطا بمساكن مؤقتة لعمال زراعيين.



