  • الخميس 10 مايو 2018
  • بتوقيت مصر07:47 م
بحث متقدم
أرشيفية

مصر تُجمد «أرضًا قطرية» بمساحة 29 مليون متر مربع

عبدالشافي محمد

رحيل د. عبدالشافي محمد عضو هيئة كبار العلماء

الشيخ هشام مشالي

إخلاء سبيل قيادي سلفي بارز

العثور على طفل في صندوق قمامة

«القمامة» مقابر المفقودين.. وملجأ أطفال السفاح

ليفربول

للمرة السابعة.. «صلاح» لاعب الشهر في ليفربول

الإعلامي السعودي عبدالرحمن الراشد

13 شرطًا لموافقة عبدالرحمن الراشد على إدارة«الجزيرة»

ياسر أبو هلالة

استقالة مدير عام قناة «الجزيرة»

الإعلام المصري

تغييرات في الخارطة الإعلامية بعد رمضان

مكة المكرمة

السعودية تزف بُشرة سارة للحجاج والمعتمرين

"مهاتير محمد" يطالب بإقالة رئيس الوزراء

مهاتير محمد يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا لوزراء ماليزيا

تفعيلًا للضبطية القضائية..

مداهمة أحد مراكز الدروس الخصوصية لطلاب «تجارة حلوان»

آخر الأخبار

عبد الغفار
عبد الغفار

أسامة عبد الله

أخبار متعلقة
#

تفاصيل صادمة بواقعة اعتداء طالب على زميلته

#

نقيب العلميين: "وزير التعليم راجل طيب وصغير على المساءلة"

#

مقتل وإصابة 24 شخصًا في مشاجرات بسجن أمريكي

#

تطورات جديدة في قضية تجارة الأعضاء البشرية

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن نجاح لجنة الضبطية القضائية بالوزارة في مداهمة أحد مراكز إعطاء الدروس الخصوصية لطلاب كلية التجارة بجامعة حلوان. 

وأوضح التقرير، الذى  قدمه سيد عطا، رئيس قطاع التعليم بالوزارة للوزير، قيام لجنة الضبطية القضائية بمداهمة مقر سنتر ستار الكائن في 24 أ شارع أبو المحاسن الشاذلي بالمهندسين، وتوصلت اللجنة إلى سيدة حاصلة على الدكتوراه تعطي درسا خصوصيًا لطلاب الفرقة الثالثة والرابعة بتجارة حلوان.

هذا وقد قرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما قرر الوزير إغلاق المقر لاستخدامه في إعطاء دروس خصوصية بالمخالفة للقانون، ومخاطبة اللواء محافظ الجيزة للتوجيه بغلق المقر المذكور. 

ووجه :عبد الغفار" بضرورة تكثيف جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة خلال الفترة المقبلة لمداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تستخدم في إعطاء دروس خصوصية لطلاب الجامعات بالمخالفة للقانون.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

موقفنا من الصراع الإيراني الإسرائيلي في سوريا

جمال سلطان

الإسلاميون والرئاسة.. نوال السعداوي نموذجا! (2ـ 2)

محمود سلطان

عودة مهاتير محمد

فراج إسماعيل

أصل الداء.. والدواء (جامعاتنا.. إلى أين؟ 4)

حسام فتحي

هل يستوعب العرب درس الكوريتين ؟

د. عبد الآخر حماد

(ما شاء الله سبعة ملايين امرأة عاملة فى مصر)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» إيقاف «توران» 16 مباراة بالدوري التركي
» التحفظ علي مكملات غذائية ببعثة المنتخب
» مداهمة أحد مراكز الدروس الخصوصية لطلاب «تجارة حلوان»
» إصابة العشرات في احتراق 30 منزلًا بالمنيا
» سموحة يهدد بالانسحاب من نهائي الكأس
» «ترامب» يعلن موعد ومكان لقائه بزعيم كوريا الشمالية
» بريطانيا تعتذر رسميًا لأحد قادة ثورة ليبيا
» مصرع 32 شخصًا في انهيار سد بكينيا
» الأهلي يكشف حقيقة التعاقد مع «بن شرقي»
» مفاجأة.. الذهب يرتفع لهذا الرقم
» فرصة وحيدة أمام «صلاح» للحاق بـ«ميسي»

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

  • عشاء

    08:15 م

  • فجر

    03:34

  • شروق

    05:08

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:45

  • عشاء

    20:15

من الى
العثور على طفل في صندوق قمامة
محمد صلاح
طارق الزمر
طلاب ومدمنون
الاخوان المسلمين في السجون