جامعة القاهرة توقع اتفاقية مع بنك مصر لتمويل حملة «قصر العيني»

10 مايو 2018 - 06:00 م

وقعت جامعة القاهرة اليوم، الخميس، اتفاقية تعاون مع بنك مصر للتبرع بمبلغ 10 ملايين جنيه لتمويل حملة إعلانية لصالح مستشفيات قصر العيني بقاعة أحمد لطفي السيد بالجامعة.



وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، خلال توقيع العقد، إن الجامعة تتوسع في عمل شراكات مع المؤسسات المالية لتمويل مشروعات للجامعة، وفي مقدمتها مستشفيات قصر العيني وأبو الريش للأطفال، لأن تلك المستشفيات تحتاج إلي دعم كبير من الجهات المختلفة والمجتمع المدني، حيث إنها تقدم الخدمات الصحية المختلفة للمواطنين من مختلف أنحاء الجمهورية بالمجان.



وأضاف "الخشت"، أن الجامعة تتعاون بأشكال مختلفة مع بنك مصر وغيرها من مؤسسات المجتمع من أجل دعم مستشفيات قصر العيني الذي يتحمل العبء الأكبر لتقديم الخدمة الصحية في مصر.





وتابع أن قصر العينى ومستشفياته المختلفة يحتاجون إلى دعم كبير من الجهات المختلفة والمجتمع المدني، موضحاً أن بنك مصر سيمول حملة دعائية ضخمة لقصر العينى خلال شهر رمضان المقبل بتكلفة تبلغ 10 ملايين جنيه.



وأوضح أنه تم الاتفاق على تخصيص حساب مختصر لقصر العينى يتبرع عليه المواطنون بأى بنك، كما سيكون هناك إمكانية للتبرع عن طريق الفيزا والدفع الإلكترونى سواء داخل أو خارج مصر أو عن طريق التليفون المحمول"، وأن البداية ستكون عن طريق الفيزا والإنترنت حتي تصل عن طريق الـ ATM.



حضر توقيع الاتفاقية الدكتور سعيد الضو نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور فتحي خضير عميد كلية طب قصر العيني، والدكتور أحمد صبحي مدير المستشفيات الجامعية، والدكتور مجدي عبد القادر أمين عام الجامعة، إلي جانب قيادات بنك مصر.





